Создан препарат, который предотвращает потерю памяти

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07.08.2020, 11:05, Новости дня

Команде ученых удалось разработать средство, которое способствует замедлению старения клеток головного мозга и предотвращению потери памяти.

Во время тестирования лекарственный препарат CMS121 успел продемонстрировать свою эффективность в замедлении старения клеток мозга и улучшении памяти животных. Эксперимент был проведен учеными на мышах, у которых развивалась болезнь Альцгеймера. Грызуны смогли показать те же результаты, что и здоровые мыши, после приема препарата.

Обнаружилось, что CMS121 способен изменить способ метаболизма клетками мозга жировых молекул. У грызунов с болезнью Альцгеймера уровень перекисного окисления липидов был выше, чем у тех животных, которые получали CMS121. 



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