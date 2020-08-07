Скандалы: «Меня сложно разозлить, но потом не остановить»

07.08.2020, 11:01, Разное

В телефоне убитой зампреда общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой обнаружили новые сообщения с угрозами

Московский областной суд продлил срок ареста бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову. Он обвиняется в убийстве зампреда общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. На слушаниях следователи признались, что сейчас активно изучают другие версии преступления, в том числе причастность к нему представителей криминальных группировок. Из восстановленной переписки Исаенковой стало известно, что она общалась с опасными персонажами, в том числе — связанными с «вором в законе» Олегом Шишкановым (Шишкан).

В ходе заседания следователь попросил продлить срок содержания под стражей Кулакову до 8 ноября 2020 года, объяснив, что до этой даты зампредседателя СКР продлен и срок следствия. За это время сотрудники ГСУ СКР по Московской области планируют проверить ряд новых версий убийства, завершить расследование и предъявить фигурантам дела обвинения в окончательной редакции. Новые версии возникли после серии экспертиз Iphone Исаенковой. Специалистам из Челябинской области удалось «взломать» его и частично восстановить удаленную переписку в мессенджерах. Особенности восстановления переписки из телефона в том, получается прочитать само сообщение и имя отправителя — так, как оно «вбито» в трубке. А вот номер телефона отправителя не отображается. Поэтому аппарат вновь отправили в Челябинскую область для определения принадлежности восстановленных сообщений конкретным номерам телефонов. На днях пришел ответ. Далеко не все сообщения смогли привязать к номерам, но определенных успехов добиться удалось. Среди тех, с кем переписывалась Исаенкова перед смертью, потом удалив эти сообщения, оказались и представители криминального мира, в том числе — связанные с Шишкановым.

Некоторые восстановленные сообщения в телефоне Исаенковой и впрямь выглядят угрожающе. Так собеседники, обозначенные, как Жевак и Потолок пишут ей: «Меня сложно разозлить, но потом невозможно остановить»; «Ты не туда влезла, можем решить с тобой и по-другому»; «Тебе придется прятаться от меня».

А абонент, обозначенный как Шиш (его идентифицировать пока не удалось»), написал Исаенковой следующее: «Дура, <нецензурно> всю жизнь не пробегаешь». При этом видно, что у Евгении эта угроза вызвала очень серьезные опасения.

При этом переписку с данными людьми Исаенкова вела и ночью. Стоит отметить, что женщина была довольно обеспеченным человеком — семья жила в коттедже, она ездила на дорогой иномарке (Mercedes CLK) и т. д. Ее законный супруг Александр Исаенков заявил, что он покупал ей все вещи и содержал, при этом указав, что занимается бизнесом. Однако официально он числится безработным, известно, что ранее Исаенков работал в структурах ФСО.

Очевидно, что в данной истории очень много тайн, которые еще предстоит разгадать следователям.

Согласно показаниям секретного свидетеля по делу, 6 июля 2019 года Кулаков встречался со своей любовницей Евгенией Исаенковой. У них возникла ссора, в ходе которой женщина призналась в интимной связи с несколькими другими мужчинами. Разозленный Кулаков «в порыве ревности» якобы задушил Евгению. Чтобы скрыть улики, он переодел тело в спортивный костюм, а затем положил его на пол у заднего сиденья автомобиля жертвы. При этом, как уверяет секретный свидетель, Кулаков будто бы уверял, что его не посадят за это преступление, так как он сумеет выкрутиться.

Сам Кулаков категорически отрицает вину и заявляет, что в ночь убийства Исаенковой спал дома. Эти показания подтверждает жена экс-главы района. Консьержка в подъезде Кулакова также уверяет, что в ту ночь никто не выходил. Камер наблюдения в подъезде нет. Экспертиза кольца, крестика и часов, находившихся на Исаенковой в момент ее убийства, выявила частицы кожи Кулакова, однако определить, когда они появились, возможным не представляется. На телефоне, который был с собой у Исаенковой, обнаружен отпечаток пальца. Он не принадлежит Кулакову, сейчас правоохранители пытаются установить, чей это след. На белье погибшей есть два следа от рук экс-чиновника, как будто он пытался его снять. Но опять же: время появления отпечатков установить не представляется возможным. На двери машины жертвы оказался след от ботинка, но эксперты не смогли определить, какая эта обувь и кому она могла принадлежать.

Александр Горячев