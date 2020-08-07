 

После расставания с бойфрендом: Дженнифер Гарнер проводит время на пляже с Брэдли Купером и его дочерью Леей

07.08.2020, 10:56, Разное

В последнее время папарацци замечают Дженнифер Гарнер только в компании ее детей, кота или подруг, а вот фотографии с ее бойфрендом, бизнесменом Джоном Миллером, датируются аж январем этого года. Как удалось узнать изданию In Touch Weelky, пара распалась еще до начала карантина в Америке.

Они остались в хороших отношениях, и, возможно, когда-то сойдутся вновь, но сейчас все кончено, – добавил инсайдер.

После того как новость распространилась по иностранным СМИ, папарацци устроили охоту на бывших возлюбленных и без хорошего “улова” не остались. Так, Джон был замечен со своей бывшей женой, скрипачкой Кэролайн Кэмпбелл, которая работает с оперным тенором Андреа Бочелли. Они вместе сели к нему в машину и уехали в неизвестном направлении. У пары, как известно, двое детей – 12-летний сын и 9-летняя дочь, поэтому не исключено, что воссоединение у Джона скорее произойдет не с Дженнифер, а как раз с Кэролайн (несмотря на ее провокационные заявления).

Дженнифер Гарнер и Джон Миллер

Что касается Гарнер, то и ей не удалось скрыться от фотографов. Они нашли актрису в ее излюбленном месте – на пляже в Малибу, и что примечательно – в очень интересной компании. Дженнифер отдыхала вместе с Брэдли Купером и его 3-летней дочерью Леей. Пока Брэдли тренировал мышцы, Дженнифер строила с малышкой песочные замки, а в перерывах между этими занятиями знаменитости мило беседовали. И хотя они оба сейчас одиноки, говорить об их романе преждевременно, как утверждает Page Six. Вместе Купер и Гарнер играли в сериале “Шпионка” и с тех пор поддерживают хорошие дружеские отношения.

Jennifer Garner enjoys flirty beach fun with eligible bachelor Bradley Cooper https://t.co/450SXXFRU0

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 6, 2020



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Spiegel усомнился в версии Родченкова

30.07 / В Генпрокуратуре рассказали о невосполнимом ущербе от коррупции в России

03.08 / Мнение: Жизнь после Кожевни

06.08 / Ученые предложили использовать лавовые трубы для жизни на Марсе

04.08 / Сосо Павлиашвили оберегает дочерей от современной музыки: Это унизительно

29.06 / Мнение: Русские деньги для Талибана

02.08 / Мнение: Всероссийский Твин Пикс

03.08 / 18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж: как это было

04.07 / Мнение: Выбирай любого, всё оплачу…

30.07 / Мнение: Индия предлагает России построить новую геополитическую реальность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска