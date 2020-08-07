После расставания с бойфрендом: Дженнифер Гарнер проводит время на пляже с Брэдли Купером и его дочерью Леей

07.08.2020, 10:56, Разное

В последнее время папарацци замечают Дженнифер Гарнер только в компании ее детей, кота или подруг, а вот фотографии с ее бойфрендом, бизнесменом Джоном Миллером, датируются аж январем этого года. Как удалось узнать изданию In Touch Weelky, пара распалась еще до начала карантина в Америке.

Они остались в хороших отношениях, и, возможно, когда-то сойдутся вновь, но сейчас все кончено, – добавил инсайдер.

После того как новость распространилась по иностранным СМИ, папарацци устроили охоту на бывших возлюбленных и без хорошего “улова” не остались. Так, Джон был замечен со своей бывшей женой, скрипачкой Кэролайн Кэмпбелл, которая работает с оперным тенором Андреа Бочелли. Они вместе сели к нему в машину и уехали в неизвестном направлении. У пары, как известно, двое детей – 12-летний сын и 9-летняя дочь, поэтому не исключено, что воссоединение у Джона скорее произойдет не с Дженнифер, а как раз с Кэролайн (несмотря на ее провокационные заявления).

Дженнифер Гарнер и Джон Миллер

Что касается Гарнер, то и ей не удалось скрыться от фотографов. Они нашли актрису в ее излюбленном месте – на пляже в Малибу, и что примечательно – в очень интересной компании. Дженнифер отдыхала вместе с Брэдли Купером и его 3-летней дочерью Леей. Пока Брэдли тренировал мышцы, Дженнифер строила с малышкой песочные замки, а в перерывах между этими занятиями знаменитости мило беседовали. И хотя они оба сейчас одиноки, говорить об их романе преждевременно, как утверждает Page Six. Вместе Купер и Гарнер играли в сериале “Шпионка” и с тех пор поддерживают хорошие дружеские отношения.

Jennifer Garner enjoys flirty beach fun with eligible bachelor Bradley Cooper https://t.co/450SXXFRU0

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 6, 2020