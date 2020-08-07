«Нам сегодня годик!»: Эммануил и Ирина Виторган празднуют именины младшей дочки

07.08.2020, 10:53, Разное

Семья Эммануила и Ирины Виторган отмечают день рождения младшей дочки Клары, которой исполнился годик. Они поделились счастливым моментом в Instagram.

В своем блоге Instagram Эммануил Виторган опубликовал короткое видео, в котором поздравили свою дочь Клару с первым годиком. Счастливый отец в ролике показывал дочке цветы, а за кадром Ирина Виторган гордо пишет о празднике в семьи. Она добавила, что все очень ждали этот день и мечтают, чтоб малышка была счастлива и достойно носила имя бабушки Клары.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице крепкого здоровья. Также отметили, что с такими родителями Кларе бояться нечего и она просто обязана быть счастливой.

Напомним, что у Эммануила и Ирины Виторган в феврале 2018 родилась дочь Этель. Младшую дочку Клару семье Виторган выносила суррогатная мать.