«Нам сегодня годик!»: Эммануил и Ирина Виторган празднуют именины младшей дочки
07.08.2020, 10:53, Разное
Семья Эммануила и Ирины Виторган отмечают день рождения младшей дочки Клары, которой исполнился годик. Они поделились счастливым моментом в Instagram.
В своем блоге Instagram Эммануил Виторган опубликовал короткое видео, в котором поздравили свою дочь Клару с первым годиком. Счастливый отец в ролике показывал дочке цветы, а за кадром Ирина Виторган гордо пишет о празднике в семьи. Она добавила, что все очень ждали этот день и мечтают, чтоб малышка была счастлива и достойно носила имя бабушки Клары.
Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице крепкого здоровья. Также отметили, что с такими родителями Кларе бояться нечего и она просто обязана быть счастливой.
Напомним, что у Эммануила и Ирины Виторган в феврале 2018 родилась дочь Этель. Младшую дочку Клару семье Виторган выносила суррогатная мать.
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