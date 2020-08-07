Со дня смерти юмориста Михаила Евдокимова прошло уже 15 лет

07.08.2020, 10:53, Разное

Сегодня, 7 августа, 15 лет назад ушел из жизни юморист Михаил Евдокимов. Заслуженный артист РФ был не только известным пародистом, но и успешным политиком, заботящемся о судьбе Алтайского края.

Первая попытка связать свою жизнь с творческой профессией была неудачной, так как он не поступил в столичное эстрадно-цирковое училище. Спустя два года Михаил Евдокимов был приглашен в Московскую филармонию, а после этого в Москонцерт. Дебют на телевидении состоялся весной 1984 года в популярной программе «Огонек». Однако известность к юмористу пришла после того, как он принял участие в передаче «Вокруг смеха», пародируя различных артистов. Далее последовала работа в концертно-театральной компании «Музыка», а в 1992 году артист окончил в столице факультет режиссеров эстрады ГИТИСа. Более десяти лет пародист руководил «Театром Евдокимова», а также был автором нескольких авторских передач. Михаил Евдокимов известен и как артист кино, а также исполнитель песен.

В 2004 году он стал губернатором Алтайского края и с головой ушел в политику. Жизнь Михаила Евдокимова оборвалась на 48-году жизни в результате автокатастрофы, произошедшей на Чуйском тракте. Юморист с женой Галиной, водителем и охранником ехал в автомобиле, который двигался на большой скорости по встречной полосе движения. В результате, транспортное средство задело машину, которая совершала левый поворот, и вылетело в кювет. Кроме супруги политика, все, кто находился в авто, погибли.