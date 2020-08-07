Диетолог решила «спор» любителей арбузов и дынь

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07.08.2020, 10:53, Новости дня

Традиционная борьба за звание главного летнего лакомства россиян между дыней и арбузом бессмысленна, так как эти продукты должны выступать в разных категориях, сообщила диетолог и профессор ФМБА Маргарита Королева.

Королева заявила, что с точки зрения диетологии и правильного питания арбуз вполне можно использовать в качестве летнего перекуса, но дыню – нет, передает радио Sputnik.

Она пояснила, что «если человек питается разнообразно в течение дня и у него есть завтрак, обед и ужин, а в состав еды входят продукты животного и растительного происхождения, то арбуз должен быть между этими приемами пищи», это должен быть перекус.

«Вес арбуза на перекусе должен быть не более 300 граммов. Он может встроиться в обычный рацион, и человек может наслаждаться всей гаммой полезных продуктов, которые есть в его составе», – продолжила диетолог.

При этом дыня не должна выступать в качестве перекуса или десерта – ее употребление вместе с другими продуктами ведет к набору веса.

«Надо употреблять дыню как можно дальше от остальных приемов пищи. Это должен быть самостоятельный продукт (…) Я не советую этот продукт людям с нарушением углеводного обмена и с тенденцией к набору веса. Никто не умаляет пищевую ценность дыни, но у нее гликемический индекс выше, чем у арбуза, и ответная реакция организма в том, что человек набирает вес, если есть дыню и вместе с другими продуктами», – объяснила Королева.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали совет по выбору арбузов и дынь, а также рассказали, с чем нельзя сочетать дыню.



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