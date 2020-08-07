Грузинская оппозиция пообещала вернуться в Абхазию и Южную Осетию

07.08.2020, 10:48, Новости дня

Грузия в пятницу отмечает 12-ю годовщину войны с Россией, причем намеренно делает это не 8 августа, когда официально начались боевые действия, а на день раньше, подчеркивая тем самым, что российские военные заблаговременно перешли границу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На границе Южной Осетии в селе Эргнети собрались представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которые вышли с транспарантами «Мы не бомбили Цхинвали», «Россия – оккупант», «Мы вернемся!».

В социальных сетях премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что страна в результате той войны «потеряла сотни человек, в том числе мирных жителей, солдат-героев, территории».

«Мы никогда не смиримся с оккупацией, мы стоим на мирном пути разрешения этого вызова и рядом с нами наши международные партнеры. Мы никогда не повторим ошибок прошлого, мы хорошо понимаем, что нет альтернативы миру», – отметил глава кабмина.

«Наша мирная, рациональная и последовательная политика обязательно приведет нас к полной деоккупации и мирному сосуществованию в мирном, демократическом, европейском государстве», – сообщил премьер-министр Грузии.

Накануне спецпред премьера по РФ Зураб Абашидзе подчеркнул, что значительная доля ответственности за конфликт 2008 года лежит на ЕНД Саакашвили.

Ранее министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время войны с Россией в стране якобы «попросту испарилось» вооружения на 1 млрд лари (около 690 млн долларов по курсу 2008 года).