Задержан глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Черечня

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07.08.2020, 10:48, Новости дня

В ходе наблюдения за досрочным голосованием на одном из избирательных участков задержан руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков, сообщила пресс-атташе политика Виктория Стрелковская.

«Задержан начальник штаба Николай Лысенков, он был наблюдателем на одном из избирательных участков. Пока знаем, что он задержан на 72 часа, уточняем подробности», – сообщил пресс-атташе, передает РИА «Новости».

В четверг пресс-секретарь политика Анна Красулина сообщила, что руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской – Мария Мороз задержана в Минске. Позже ее отпустили.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны. 



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