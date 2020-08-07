Как после удаления опухоли мозга муж-тиран превратился в заботливого и чуткого супруга

07.08.2020, 10:51, Разное

Может ли личность человека полностью измениться из-за удаления опухоли из мозга? Многие сомневаются в этом, однако на днях был рассказан очень яркий пример подобного изменения, когда злой и агрессивный мужчина превратился в чуткого и доброго.

Читательница сайта Reddit на днях рассказала историю о чудесном изменении характера ее супруга после того, как ему сделали операцию на головном мозге и удалили опухоль.

"Мне 27 лет, моему мужу 29 лет, мы в браке уже 4 года, есть 3-летняя дочь. Мой муж с самого начала жестоко обращался со мной, а еще сильно давил на меня (у меня изначально была низкая самооценка и он сделал ее еще ниже) и убедил, что он мой единственный шанс на любовь и лучше мне никого не найти.

Он также регулярно бил меня. Я хотела бросить его еще перед свадьбой, но он ворвался в дом моей семьи и силой затащил меня в свою машину. Он даже угрожал убить меня, если я снова захочу оставить его.

Я терпела все его издевательства потому, что все-таки любила его. К тому же он был красив и из богатой семьи. На бумаге все выглядело хорошо. Однако после 4 лет брака я все-таки решила, что устала от его издевок и начала тайком составлять план развода.

Примерно через месяц после этого моему мужу делали МРТ после травмы головы и сканирование показало, что у него опухоль в мозгу. Он согласился на операцию, чтобы удалить ее. И после операции его новая личность и старая была как день и ночь.

Теперь он куда более чуткий и сострадательный, он больше не бьет меня, и не кричит на меня. Он даже согласился ходить на консультации по проблемам в браке, чего раньше никогда не делал.

Однако моя сестра считает, что я все еще должна с ним развестись, так как она не доверяет ему. Она подозревает, что его "новая личность" это какая-то игра или что со временем эффект угаснет и он вернется к своему прежнему "злому я".

Моя сестра сказала "Тебе будет лучше жить подальше от парня, который тебя бил лишь из-за того, что ему не понравился ужин, и который однажды запер тебя в шкафу на несколько часов после ссоры".

Но сейчас муж действительно похож на другого человека и он сожалеет о том, что раньше был другим. На днях он заплакал, когда увидел на моем плече старый шрам от того, что он толкнул меня об книжную полку, а потом стал извиняться.

Я реально сумасшедшая, если я хочу дать нашему браку второй шанс? Я люблю его сейчас больше, чем раньше, но я все еще задаюсь вопросом, это насовсем или лишь временное изменение?"

Всего за сутки под этим постом было оставлено почти тысяча комментариев пользователей. Многие писали, что такие вопросы надо задавать нейрохирургам, а не консультироваться с анонимами из интернета.

Другие писали о том, что если опухоль находилась в лобной доли мозга, то изменения могли быть реальными, так как именно в этом месте располагается зона, отвечающая за агрессию. Также люди приводили примеры из жизни, когда после удаления опухоли мозга полностью изменялось поведение преступников, в том числе педофила.

Также значительное число комментариев советовали женщине принять мужа с новой личностью, но ни в коем случае не расслабляться и если он снова начнет превращаться в "монстра", то сразу же разводиться.