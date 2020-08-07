Ученые: Древний «супервулкан» в Германии подает признаки активности

07.08.2020, 10:47, Разное

Ученые из США зафиксировали странную вулканическую активность на территории Германии. Последнее извержение вулкана в этом регионе произошло примерно 13 тысяч лет назад.

Сейчас специалисты ведут исследовательские работы на западной части Германии в месте, где обнаружено непонятное подземное образование. Эксперты наблюдают возле вулкана рост уровня земли. Почва возле озера Айфель ежегодно поднимается на 1 миллиметр, и это ученые считают нормальным явлением.

Однако в настоящее время уровень земли начал подниматься еще быстрее. По мнению исследователей, это может быть связано с возобновлением активности находящихся глубоко под поверхностью вулканов.

Ученые заговорили о неком «супервулкане», раскаленные потоки магмы которого вырываются на поверхность, и в последнее время этот процесс ускорился.

Несмотря на то, что ученые пока не смогли выяснить скорость приближения магмы, они не видят повода для беспокойства. Однако теперь за этим местом они продолжат вести наблюдение.

В результате предыдущего извержения древнего вулкана, произошедшего около 13000 лет назад, в этих местах на сотни лет возникла «мертвая зона».