Группа экспертов симулировала выборы в США и пришла к неутешительным выводам

07.08.2020, 10:44, Новости дня

Группа бывших высокопоставленных чиновников, отставных военных, политтехнологов и адвокатов провела серию так называемых «настольных учений» в попытке определить исход предстоящих президентских выборов в США.

В июне 67 игроков, многие из которых негативно относятся к президенту Дональду Трампу, разыграли различные сценарии и пришли к выводам, которые, по их словам, «вызывают тревогу».

Предполагаемого кандидата в президенты от демократов Джо Байдена сыграл Джон Подеста – бывший помощник президента Барака Обамы и глава администрации президента Билла Клинтона. Президента изображали двое республиканцев, часто критикующих Трампа: Дэвид Фрам и Билл Кристол.

При проведении «выборов» в условиях пандемии, рецессии и усиления политических противоречий группа обнаружила значительный риск судебных баталий, спорных результатов, ожесточенных уличных столкновений и даже конституционного тупика.

«Мы с высокой степенью вероятности прогнозируем, что ноябрьские выборы будут сопряжены с хаотическим правовым и политическим ландшафтом», – говорится в отчете проекта Transition Integrity Project, организовавшего учения.

«Мы считаем вероятным, что имя победителя не станет известным к вечеру дня выборов, поскольку будет идти подсчет бюллетеней, поданных по почте, – отмечают эксперты. – Этот период неопределенности дает беспринципному кандидату возможность поставить под сомнение легитимность процесса и организовать беспрецедентную атаку на результат».

Участники разыграли последствия четырех сценариев: Байден одерживает решительную победу; Байден побеждает с небольшим перевесом; Трамп с небольшим отрывом лидирует в коллегии выборщиков, но на 5 процентов отстает по результатам всеобщего голосования; результаты неизвестны в течение нескольких недель из-за большого количества бюллетеней, поданных по почте.

Каждый сценарий, за исключением убедительной победы Байдена, заканчивался уличными беспорядками и конституционным кризисом.