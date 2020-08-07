 

Группа экспертов симулировала выборы в США и пришла к неутешительным выводам

07.08.2020, 10:44, Новости дня

Группа бывших высокопоставленных чиновников, отставных военных, политтехнологов и адвокатов провела серию так называемых «настольных учений» в попытке определить исход предстоящих президентских выборов в США.

В июне 67 игроков, многие из которых негативно относятся к президенту Дональду Трампу, разыграли различные сценарии и пришли к выводам, которые, по их словам, «вызывают тревогу».

Предполагаемого кандидата в президенты от демократов Джо Байдена сыграл Джон Подеста – бывший помощник президента Барака Обамы и глава администрации президента Билла Клинтона. Президента изображали двое республиканцев, часто критикующих Трампа: Дэвид Фрам и Билл Кристол.

При проведении «выборов» в условиях пандемии, рецессии и усиления политических противоречий группа обнаружила значительный риск судебных баталий, спорных результатов, ожесточенных уличных столкновений и даже конституционного тупика.

«Мы с высокой степенью вероятности прогнозируем, что ноябрьские выборы будут сопряжены с хаотическим правовым и политическим ландшафтом», – говорится в отчете проекта Transition Integrity Project, организовавшего учения.

«Мы считаем вероятным, что имя победителя не станет известным к вечеру дня выборов, поскольку будет идти подсчет бюллетеней, поданных по почте, – отмечают эксперты. – Этот период неопределенности дает беспринципному кандидату возможность поставить под сомнение легитимность процесса и организовать беспрецедентную атаку на результат».

Участники разыграли последствия четырех сценариев: Байден одерживает решительную победу; Байден побеждает с небольшим перевесом; Трамп с небольшим отрывом лидирует в коллегии выборщиков, но на 5 процентов отстает по результатам всеобщего голосования; результаты неизвестны в течение нескольких недель из-за большого количества бюллетеней, поданных по почте.

Каждый сценарий, за исключением убедительной победы Байдена, заканчивался уличными беспорядками и конституционным кризисом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Путин утвердил дату Главного военно-морского парада

02.08 / Стало известно о мощной иммунной реакции при коронавирусе

15.07 / Эпидемия COVID-19. В Бельгии за сутки впервые с начала марта нет летальных исходов

27.06 / Политика: США задействовали против РФ методы Третьего рейха

24.07 / VOAэкспресс 23 июля 2020

01.07 / Озвучена позиция ЕС по поправкам к российской Конституции

02.08 / USA Today – за последние два года отношение американцев к Китаю стало небывало негативным

15.07 / Новый кроссовер Renault Kiger показали на рендерах

30.07 / Митинг в поддержку Тихановской в Минске собрал более 25 тыс. человек

14.07 / В озере в Калифорнии нашли тело пропавшей звезды сериала «Хор»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска