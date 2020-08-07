Пенс заявил, что председатель Верховного суда Джон Роберт «подвел консерваторов»

07.08.2020, 10:44, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что председатель Верховного суда Джон Робертс «подвел консерваторов».

Редкий прямой упрек в адрес судьи прозвучал после того, как суд вынес ряд решений против администрации Дональда Трампа.

«Послушайте, мы очень уважаем институт Верховного суда Соединенных Штатов, но председатель Верховного суда Джон Робертс подвел консерваторов», – сказал Пенс в интервью Christian Broadcast Network.

Он напомнил, что Робертс помог оставить в силе Закон о доступном здравоохранении, а недавно благодаря его голосу был отклонен запрос церкви Невады об отмене введенного в штате ограничения посещаемости в условиях пандемии коронавируса.

«Несколько дел, рассмотренных Верховным судом, напоминают нам, насколько важны эти выборы для будущего Верховного суда», – продолжил Пенс.