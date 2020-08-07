Посольство России о докладе по «российской пропаганде» — Госдепу не нравятся альтернативные источники информации

07.08.2020, 10:42, Новости дня

Госдепартамент США опубликовал доклад, посвящённый распространению Россией пропаганды и дезинформации в Америке и на Западе, пишет The New York Times. Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало публикацию этого документа, назвав его попыткой Госдепа «заглушить» предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в сфере безопасности.

Россия продолжает использовать сеть «прокси-сайтов» для распространения прокремлёвской пропаганды и дезинформации в Соединённых Штатах и прочих уголках Запада, пишет The New York Times со ссылкой на доклад Госдепа.

Это документ, подготовленный Центром глобального взаимодействия при Госдепартаменте США, — одно из самых детальных объяснений со стороны администрации Дональда Трампа того, как Москва распространяет дезинформацию, однако в нём избегается вопрос о нынешних попытках РФ повлиять на текущую предвыборную кампанию, сетует издание.

Даже после того, как демократы конгресса США призвали американское правительство рассекретить дополнительную информацию об усилиях Москвы по вмешательству в выборы, Трамп уже неоднократно заявлял, что раскрытие подобных данных нежелательно.

Большая часть госдеповского доклада, как указывает издание, сосредоточена на «экосистеме веб-сайтов», многие из них либо радикального толка, либо сосредоточены на теориях заговора. К их числу отнесены такие ресурсы, как канадский сайт Global Research и сайт Фонда стратегической культуры, причём последний, как утверждается в докладе, подконтролен Службе внешней разведки.

По словам составителей доклада, РФ использовала эти сайты для распространения пропаганды по целому ряду тем.

Доклад Госдепа строится на информации, раскрытой на прошлой неделе американскими официальными лицами, которые заявили, что Москва контролирует различные пропагандистские сайты.

Госсекретарь Майк Помпео, объявляя в среду о публикации доклада, заявил, что Госдеп предлагает вознаграждение до $10 миллионов за информацию, которая поможет идентифицировать любого человека, действующего по указке иностранного правительства и пытающегося взломать электоральную инфраструктуру США.

Посольство РФ в Вашингтоне назвало доклад Госдепа попыткой «заглушить» предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в сфере безопасности.

«Государственному департаменту крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Для их дискредитации задействованы серьёзные ресурсы. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией» на службе «Кремля» и российских спецслужб», — говорится в заявлении дипмиссии.