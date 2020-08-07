Украина рассчитывает провести обмен пленными

07.08.2020, 10:31, Новости дня

Украина рассчитывает в течение нескольких недель провести обмен пленными с сепаратистами, освободив по 100 человек с каждой стороны, сообщил агентству Reuters глава администрации президента Владимира Зеленского во время визита на восток Украины.

Украина настаивала на обмене пленными в качестве одной из мер по укреплению доверия, чтобы положить конец конфликту, который с 2014 года унес более 13000 жизней.

Это будет второй обмен в этом году и четвертый с тех пор, как Зеленский стал президентом в 2019 году.

Глава президентской администрации Андрей Ермак сообщил Reuters, что Киев передал посредникам в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) список из примерно 100 человек.

По его словам, сепаратисты подали примерно столько же. Хотя дата обмена пока неизвестна, Ермак сказал: «Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Думаю, в течение нескольких недель».