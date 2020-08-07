СПЧ направил запрос в Google из-за блокировки YouTube-каналов СМИ

07.08.2020, 10:30, Новости дня

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил запрос руководству американской компании Google в связи с участившимися немотивированными блокировками YouTube-каналов российских средств массовой информации.

В СПЧ сообщили, что владельцы заблокированных каналов обращаются к ним, указывая на противоправные действия администраторов видеохостинга, а общественность видит в происходящем попытку повлиять или оказать давление на свободу слова и свободу выражения мнений, передает РАПСИ.

По имеющейся у Совета информации, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в «черный список».

В СПЧ пояснили, что согласно правилам и практике работы YouTube, перед осуществлением блокировки канала или отдельно размещенного видео присылается соответствующее предупреждение с требованием устранить имеющиеся нарушения. При этом дается ссылка на конкретные пункты условий использования YouTube, которые были нарушены.

Однако в случаях с российскими ресурсами все процедуры блокировки проходят без предварительных предупреждений со стороны администраторов.

Кроме того, администрация YouTube в своих ответах на запросы не поясняет представителям СМИ, какие конкретно правила сообщества ими были нарушены и что именно послужило причиной блокировки и удаления их аккаунтов. Во всех ответах фигурирует стандартная формула: «В соответствии с принципами сообщества и Условиями пользования YouTube».

Выражая озабоченность подобной практикой администрирования со стороны видеохостинга, Совет попросил проинформировать действующую в его рамках постоянную комиссию по свободе информации и правам журналистов, в связи с какими именно нарушениями блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом.