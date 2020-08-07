Подольская показала результат пластики живота

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07.08.2020, 10:30, Разное

Сестра Натальи Подольской Юлиана показала результат пластики живота. Девушка решилась на операцию после рождения двойни.
В августе 2015 года Юлиана Подольская стала мамой двух дочек. Однако радостное событие обернулось для неё негативным последствием. У девушки появилась пупочная грыжа. В результате долгих раздумий и сомнений она всё же решилась на операцию, которая прошла в марте этого года. Стоит отметить, что тогда сестра Натальи Подольской уже рассказывала о пластике, а также о негативных последствиях несвоевременного её проведения. Накануне на странице Юлианы Подольской в Instagram появилась фотография, на которой та демонстрирует результат: свою подтянутую фигуру. Под снимком девушка поделилась впечатлениями. Как выяснилось, ей удалили пупочную грыжу, ушили диастаз и сделали абдоминопластику.

«Сказать, что я довольна ничего не сказать!» – пояснила Подольская, добавив, что данную процедуру ей посоветовала приятельница, которая тоже является мамой двойни, и прошла её ранее. После операции сестра певицы носила корсет. Таким образом, пластика не только устранила опасную грыжу, подтянула кожу и мышцы, но и привела к похудению девушки.

«Чувствую себя лет на 10 моложе», – поделилась Юлиана Подольская со своими подписчиками в Instagram.



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