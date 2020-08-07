 

Украинские спецслужбы назвали причастными к задержанию россиян под Минском

07.08.2020, 10:23, Разное

Как удалось выяснить журналистам, неизвестный связался с несколькими бывшими бойцами военной компании “Вагнер” и предложили поработать охранниками на нефтяных объектах в Сирии. Мужчина представился сотрудником российского нефтяного предприятия.

Одним из первых на просьбу откликнулся Андрей Миляев, принимавший участие в боевых действиях в Донбассе. Ему удалось собрать команду из 180 человек. Четыре группы должны были вылететь в Минск, после чего отправиться в Стамбул, затем – в Гавану, а следом – в Каракас.

Авиабилеты для охранников были приобретены в
авторизированном
украинском агентстве. По прилете в Белоруссию первый отряд узнал, что все билеты были аннулированы и перебронированы на 30 июля. Мужчинам пришлось на время остановиться в отеле “Белорусочка” под Минском.

Затем украинские спецслужбы сообщили белорусским коллегам о подозрительных россиянах. Они заявили, что бывшие бойцы ЧВК “Вагнер” планируют организовать массовые беспорядки в Белоруссии незадолго до выборов. Сразу после этого охранников задержали, сообщает “Комсомольская правда”.

Украина настаивает на экстрадиции арестованных. Россиян хотят привлечь к уголовной ответственности за участие в конфликте в Донбассе. Президент Белоруссии отказался выдавать людей. Он поручил пригласить генеральных прокуроров Украины и России для решения вопроса.



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