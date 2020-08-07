В РФ подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

07.08.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5241 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 877 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 5241 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 686, Свердловской области – 180, Ханты-Мансийском АО – 158.

Всего в стране выявлено 877 135 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 683 592 человек, из них 7235 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 119 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 14 725 человек.

Накануне, 6 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5267. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 26.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.