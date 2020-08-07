Политики США открыто «грабят» китайские предприятия

07.08.2020, 10:11, Новости дня

Американское правительство собирается предпринять меры в отношении китайских компаний-разработчиков программного обеспечения, которые, по мнению Белого дома, угрожают национальной безопасности США. Как пишет People’s Daily, эта угроза является вымышленной идеей, за которой скрываются сфабрикованные политиками обвинения и манипуляции. На деле же США просто открыто грабят китайские предприятия.



Reuters

На днях госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское правительство в «последующие несколько дней» предпримет меры в отношении китайских компаний-разработчиков программного обеспечения, которые, по мнению Белого дома, «угрожают национальной безопасности США». В список этих компаний вошли TikTok и WeChat.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что подобные заявления выявляют лицемерие в области защиты справедливости и свободы, а также типичные двойные стандарты американской стороны. Кроме этого, действия США также нарушают принципы открытости, прозрачности и недискриминации Всемирной торговой организации.

Американские политики уже не скрывают своих грабительских поступков.

Правительство США в последнее время постоянно оказывает давление на китайские предприятия. Так называемая «угроза национальной безопасности США» является вымышленной идеей. Даже американские СМИ не могут оправдать этот предлог. В одной из статей американской газеты The New York Times говорится: «Я не верю заявлениям о том, что TikTok представляет неотложную угрозу для национальной безопасности страны. В отдельных сферах TikTok легче контролировать, чем технологические платформы США».

За вымышленными идеями скрываются сфабрикованные некоторыми американскими политиками обвинения по отношению к научно-техническим компаниям Китая, политические манипуляции уже стали их привычкой. Они ведут себя так — как по отношению к Huawei, так и к TikTok.

В настоящее время американское правительство погрузилось в водоворот общественного мнения. Неэффективная борьба с эпидемией, приближающиеся выборы, меры по отношению к китайским технологическим компаниям – всё это может не только сдержать рыночных конкурентов, но и отвлечь внимание от внутренних противоречий и «переложить вину на других» — именно это и есть настоящая цель США.

Происходящее в последнее время показывает миру один факт: американское правительство не является защитником, а представляет собой разрушителя принципов. США политизируют экономические и торговые вопросы, злоупотребляют национальной безопасностью для проведения дискриминационной и исключительной политики.

Соединённые Штаты делают всё, что им заблагорассудится, такое высокомерие является игрой с огнём, в конце концов, США будут отброшены миром и не смогут выиграть будущее для себя.

Дата публикации 04 августа 2020 года.