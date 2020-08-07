Журналист Der Spiegel – идея Помпео о «чистом» интернете — разрушительный сигнал для мировой паутины

07.08.2020, 10:11, Новости дня

Госсекретарь США выступил за «чистый» интернет, в котором нет места для китайских служб и приложений. Тем самым Майк Помпео косвенно охарактеризовал китайскую технику как «грязную», что можно считать расизмом, уверен корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Патрик Бойт. Кроме того, стремление к подобному обособлению — разрушительный сигнал для всей мировой сети, потому что многие страны захотят последовать примеру США.



Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео выступает за «чистый» интернет, в котором не место китайским службам и технике, пишет корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Патрик Бойт. По его мнению, подобные «фантазии по размежеванию» подают неправильный, опустошительный сигнал.

По всей видимости, первая часть слова «интернет» кажется госсекретарю США Майку Помпео несущественной, полагает автор статьи. На этой неделе он обнародовал свои представления о «чистой сети», которые в кратком виде выглядят так: если «интер» включает также приложения, облачные хранилища и смартфоны из Китая, то для США это уже слишком опасно, тут хватит и «нета», то есть, просто «сети», отмечает Патрик Бойт.

Заявление Помпео было опубликовано под заголовком «Расширение чистой сети для защиты американской собственности». При этом самая примечательная часть этого объяснения заключается в том, что в нём не указывается ни как или когда это должно происходить, ни кто должен этим заниматься, подчёркивает корреспондент Der Spiegel. Возможно, всё это только шумиха, предполагает он.

Однако даже в этом случае заявление Помпео являет собой «плачевный документ современной истории», настаивает немецкий журналист. Уже сам по себе тот факт, что верховный дипломат США даёт понять, что китайская техника не считается «чистой» и, следовательно, является «грязной», автор статьи называет «попросту расистским». Недалеки от этого и утверждения Помпео по поводу того, что китайские приложения стали бы распространять вирусы, что с чисто технической точки зрения — совершеннейшая бессмыслица, особенно при таком огульном обобщении, продолжает корреспондент немецкого журнала.

Но ещё важнее всех этих деталей основной курс, который задаёт Помпео, отмечает Der Spiegel. В 2014 году идея создания чисто немецкого внутреннего интернета для защиты от американских и других иностранных спецслужб вызвала немало насмешек. К счастью, инициатива быстро угасла, потому что все заинтересованные стороны осознали её нецелесообразность и нереальность её технического воплощения.

Напротив, другие страны активно работают над подобными проектами. Стремление таких стран, как РФ и Китай, отмежевать интернет на своей территории в плане его регулирования и технического оснащения, уже на протяжении ряда лет принято называть «балканизацией интернета». Долгое время большим противником таких тенденций к отмежеванию являлись США. Американское правительство аргументировало это тем, что свободный интернет поддерживает социальный и экономический обмен и, таким образом, демократию и общий уровень благосостояния.

Если же даже самая влиятельная нация на планете теперь считает необходимым отгородиться подобным образом от глобального интернета, другие страны увидят в этом окончательное подтверждение правильности своих многолетних устремлений — и смогут оправдать их необходимость в глазах собственного населения, подчёркивает издание.

В итоге сигнал силы, который хотел подать Майк Помпео, превращается в свою противоположность, заключает журналист Der Spiegel. Стремление к «очистке» и обособлению ведёт к формированию представлений, разрушительных для будущего сети, которая, вообще-то, должна быть глобальной, подчёркивает Патрик Бойт.