ООН выделила $9 млн для помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте

07.08.2020, 10:05, Новости дня

Координатор ООН в Ливане Наджат Рошди выделила $9 млн из специального фонда, предназначенного для гуманитарных операций в стране, эти средства пойдут на оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Об этом 6 августа сообщил Центр новостей ООН.

По словам Рошди, ливанцы не смогут в одиночку справиться с последствиями взрыва, который произошел в период пандемии и коллапса экономики страны.

ООН также планирует выделить помощь для Ливана из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

“Эти средства также пойдут на помощь больницам, в частности на создание дополнительных отделений интенсивной терапии, оснащенных хирургическим оборудованием, вентиляторами и лекарствами”, – сказано в сообщении.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.