В Уфе столкнулись два поезда
07.08.2020, 10:02, Новости дня
В пятницу ранним утром в Уфе при столкновении двух поездов сошли с рельсов два пассажирских вагона. В результате происшествия никто не пострадал.
Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что авария произошла при выполнении маневровых работ на станции.
В настоящее время следователи проводят проверку инцидента, устанавливают причины столкновения и размер нанесенного ущерба.
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