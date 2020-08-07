В Уфе столкнулись два поезда

07.08.2020, 10:02, Новости дня

В пятницу ранним утром в Уфе при столкновении двух поездов сошли с рельсов два пассажирских вагона. В результате происшествия никто не пострадал.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что авария произошла при выполнении маневровых работ на станции.

В настоящее время следователи проводят проверку инцидента, устанавливают причины столкновения и размер нанесенного ущерба.