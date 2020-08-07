 

Воронежцам придется летать в Турцию регулярными рейсами через Москву

07.08.2020, 10:02, Новости дня

Воронежцы, собирающиеся лететь на отдых в Турцию, не смогут воспользоваться специальной программой полётов. Как передает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24", ее должны были запустить в августе. По информации, полученной в пресс-службе аэропорта имени Петра Первого, запуск чартерных пересадочных рейсов пока перенесли на сентябрь.

Программа авиаперелетов предназначалась специально для тех жителей региона, которые планируют отдохнуть в Турции. Рейсы были скоординированы с международными перелётами, чтобы туристы не сидели часами в аэропорту.

Теперь всем жителям Черноземья придется лететь в Анталью, Аланью или Даламан регулярными рейсами из Москвы. С 10 августа "Аэрофлот" предлагает 6 ежедневных рейсов в день из Шереметьево в Анталью. Компания "Победа" заявил о рейсах на самолётах Boeing 737-800 из Внуково в Анталью и Аланью тоже с 10 августа, и в Даламан со 2 сентября. С 10 августа дважды в неделю будут выполняться рейсы авиакомпании S7 Airlines из Домодедово в Анталью, от трёх до семи раз в неделю – в Даламан.

Напомним, на сегодняшний день в связи с эпидемией коронавируса для туристов из нашей страны, кроме Турции, открыты Великобритания, Швейцария, Танзания и Черногория. Ну, а для тех, кто предпочитает отдых на российском юге, есть прямые рейсы из Воронежа в Сочи и Крым.



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