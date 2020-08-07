Компания Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер Infiniti QX55

07.08.2020, 9:55, Новости дня

Премиальный японский бренд Infiniti официально представит обновленный купеобразный паркетник QX55 к осени.

Производитель озвучил, что презентация транспортного средства состоится 11 ноября. Однако приобрести обновленный кроссовер QX55 станет возможным лишь к весне следующего года. Первыми продажи начнутся исключительно в США, однако в последующий период паркетник появится в остальных странах.

Отличить новый QX55 от предшественника можно по светодиодной оптике и ниспадающей крыше. Кроме того, автомобиль имеет ряд продвинутых систем, которые отсутствовали в прежних версиях кроссовера. Остальные данные будут озвучены в рамках официальной премьеры, которая даст новые данные и оценки о паркетнике.