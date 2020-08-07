Стало известно, что принц Гарри подарил Меган Маркл на 39-летие и как они провели этот день

07.08.2020, 9:50, Разное

4 августа Меган Маркл праздновала день рождения, и, как и ожидалось, она провела его скромно в кругу самых близких. От публикации своего официального портрета или какой-то специальной активности, приуроченной к особенному дню, она также отказалась. Но тем не менее американским журналистам удалось узнать детали праздника герцогини Сассекской.

Как известно, Меган и принц Гарри в данный момент вместе с сыном Арчи и ее мамой Дорией проживают в особняке голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз. Это их временное пристанище до тех пор, пока в их собственном доме не будет закончен ремонт. Вечером в день рождения дочери Дория взяла внука Арчи на себя, позволив супругам побыть вдвоем, ведь, как утверждают источники журнала Us Weekly, Гарри подготовил для Меган сюрприз в виде романтического ужина собственного приготовления (хотя без помощи Дории не обошлось).

Гарри приготовил для Меган сет из трех блюд – он стал гораздо лучше готовить с тех пор, как женился, хотя ему еще есть чему поучиться. Кроме того, он заказал для Меган огромный шоколадный торт, покрытый сахарной пудрой, и украсил дом шариками. Гарри очень хотел, чтобы это был один из самых запоминающихся для жены дней.

Помимо съедобного сюрприза Гарри подготовил и подарки, которые останутся с Меган на всю жизнь:

Он хотел, чтобы подарок был особенным, только для нее, поэтому подарил Меган ожерелье, дизайн которого разрабатывал сам. А также их портрет в рамке, которую также сделал самостоятельно.

Источники издания добавили, что, хотя Меган в этом году предпочла остаться дома в кругу самых близких и родных, в следующем, когда ей исполнился 40 лет, она планирует устроить масштабную гламурную вечеринку.

Посмотреть, как Меган поздравили члены семьи принца Гарри – королева Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла – можно в нашем материале.