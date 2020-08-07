На форуме «Таврида» обсудили создание киностудии в Крыму

07.08.2020, 9:48, Новости дня

Участники дестинационной сессии «Киностудия 2030: взгляд из будущего на индустрию кино» на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» обсудили перспективные направления развития кино в Крыму и проработали предложения по созданию киностудии на площадке арт-кластера «Таврида».

В четверг на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» прошла дестинационная сессия «Киностудия 2030: взгляд из будущего на индустрию кино» с участием крупнейших институций кино, анимации и молодых представителей сообщества. Подобный формат встречи на «Тавриде» реализовали впервые: он предполагает «прорисовку» образа будущего и обсуждение изменений в определенной сфере в ближайшие десять лет под воздействием среды, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Участниками сессии стали 30 человек, среди них: министр культуры Ольга Любимова; журналист, писатель-эссеист, советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Все участники встречи поделились видением того, как изменится киноиндустрия в ближайшее время. Среди идей – создание линз с дополненной реальностью, позволяющих смотреть фильмы во всю ширину взгляда, съемочные павильоны со встроенной в стены техникой, а также дроны, которые через десять лет смогут полностью обеспечивать правильное освещение площадки во время съемок.

В ходе дискуссии Любимовой достался вопрос о будущем бумажных билетов в кинотеатрах. Она подчеркнула, что к 2030 году их привычный дизайн изменится. Уже сейчас в отдельных местах используются, например, QR-коды. По ее мнению, будет развиваться и вся киноиндустрия, однако человеческий потенциал не сможет заменить ни одна техника. «Я верю, что технологии киносъемки изменятся, но то, что действительно делает процесс уникальным – это люди, творчество – все это останется. Останутся постоянные споры режиссеров, операторов и актеров о многочисленных дублях», – отметила Любимова.

Своим представлением о том, как может измениться киноиндустрия, поделился также представитель общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов» Карен Шахназаров. «В 70-е годы, когда я пришел в кино, манера съемки, по сравнению с фильмами 40-х, существенно отличалась. Сейчас же, в 2020 году, фильмы 80-х годов прошлого столетия смотрятся вполне современно. Это говорит о том, что сами приемы съемки пришли к чему-то определенному, фильмы снимаются сейчас так, как снимались тогда. С этой точки зрения в 2030 году сильно революционных изменений внутри кинопроизводства не будет. Возможно, будут развиваться технологии, но крупность планов, режиссерские приемы, движение камер, я считаю, особо не изменятся», – сообщил он.

Еще одной темой для обсуждения стала возможность внедрения искусственного интеллекта в съемочный процесс. «Сейчас задумалась о том, что большое кино для индустрии, блокбастеры, вполне может в будущем создавать искусственный интеллект. Уже в этом году появились такие предпосылки: Артемий Лебедев представил Николая Иронова – искусственный интеллект, который занимается дизайн-проектами. Вполне вероятно, что вскоре что-то подобное появится в сфере кино. А мы, молодые кинематографисты, в этом случае на «Тавриде» будем создавать что-то другое, более интересное, уникальное, авторское», – рассказала участница форума из Тюменской области Ксения Чилимова.

Участники также высказали предположение о том, что в 2030 году на территории киностудии «Таврида» могут проходить церемонии, подобные премии «Оскар», куда будут съезжаться представители киноиндустрии со всего мира, а лауреатам премии вместо привычной золотой статуэтки будут вручаться уменьшенные копии маяка «Тавриды».

Напомним, 17 октября 2019 года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками и преподавателями ВГИКа одобрил идею создания киностудии на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму.