 

Один из ликвидированных в Ингушетии боевиков оказался чемпионом Азии по вольной борьбе

07.08.2020, 9:48, Новости дня

Один из ликвидированных во время спецоперации в Ингушетии боевиков является чемпионом Азии по вольной борьбе, однако в последнее время он не выступал из-за нарушения допинговых правил, сообщил источник.

По словам источника, один из ликвидированных боевиков – это якобы Муслим Евлоев, «борец вольного стиля, выступал за сборную Киргизии в весовой категории до 74 кг, несколько лет назад становился чемпионом Азии», передает РИА «Новости».

Однако «в последние два года он не выступал, так как был дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил».

Евлоеву 25 лет. В 2017 году в Нью-Дели он стал серебряным призером, в 2018 году в Бишкеке добрался до золотой медали на чемпионате Азии по вольной борьбе.

Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Ингушетии ликвидировали двух боевиков.



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