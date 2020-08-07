 

Российским учителям запретят отдыхать за границей

07.08.2020, 9:45, Разное

Министерство просвещения обратилось к депутатам Госдумы с инициативой приравнять педагогов, работающих в общеобразовательных учебных заведениях, по статусу к сотрудникам правоохранительных органах. В связи с этим им будет запрещён выезд за границу, за исключением научных конференций и сопровождения учащихся на международных олимпиадах.

«Мы уже потеряли множество квалифицированных кадров после открытия границ. Охота идёт не только на профессоров и академиков. Сегодня западные НКО заинтересованы в переманивании школьных учителей. Вторым фактором является то, что педагоги могут непроизвольно или умышленно выдать методики нашей системы образования. Проследить за всеми невозможно. Поэтому для отдыха у них есть Крым, Краснодарский край, Байкал, курорты Кавказа, Балтийское и Белое моря», — пояснил представитель Минпросвета Василий Дьяконов.

В качестве дополнительной меры для обеспечения пребывания учителей на территории России планируется ограничение для них индексации заработной платы, а также признание их заграничных паспортов недействительными. Впрочем, в случае увольнения из сферы образования педагоги смогут вернуть все свои права.

Источник: ИА “Панорама” 😅



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