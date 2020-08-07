Добровинский отреагировал на «раздвоение личности» у Ефремова

07.08.2020, 9:30, Новости дня

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал слова актера Михаила Ефремова о том, что он якобы с трудом узнает себя на кадрах, снятых после смертельного ДТП в центре Москвы.

Добровинский сообщил, что, отвечая на вопрос адвоката, Ефремов сказал, будто не узнает себя на видео, «и он на самом деле мистер Хайд», передает РЕН ТВ.

«Можно говорить все что угодно. Но в свое время было проведено исследование, и это находится в материалах дела, что господин Ефремов находится в здравом уме. И поэтому это раздвоение, конечно, интересно с точки зрения его самого, но доказать это будет сложно», – отметил защитник.

Мистер Хайд – герой повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Он страдает раздвоением личности, и его зловещий двойник получает свободу действий.

Напомним, в суде накануне были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила актера, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. Также в суде продемонстрировали видеозаписи, на которых артист после смертельного ДТП в Москве ходит пьяный и шокированный.

До этого гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле Ефремова нашли гашиш и гашишное масло после смертельной аварии.

На это адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что найденные в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

Также он заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».