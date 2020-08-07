Белорусский КГБ задержал сына Александра Лукашенко

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07.08.2020, 9:25, Разное

Белорусский Комитет госбезопасности арестовал Николая Лукашенко — сына действующего президента Республики Беларусь. Ему вменяют сразу несколько статей: попытку мятежа и незаконное участие в митингах.

По данным КГБ, Лукашенко-младший при поддержке российских наёмников из ЧВК «Вагнер» хотел свергнуть с должности президента своего отца — Александра Лукашенко, распустить парламент и объявить досрочные «свободные» выборы. На них он планировал выдвинуть свою кандидатуру в президенты Белоруссии.

Сейчас спецслужбы республики устанавливают возможную связь Николая Лукашенко с Евгением Пригожиным. По предварительным данным, структуры российского бизнесмена занимались финансированием неудавшегося мятежа. Президент от комментариев пока отказался.

Напомним, ранее Николай Лукашенко в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своих оппозиционных взглядах. «Он оппозиционно настроен к власти вообще», сказал журналист.

В настоящий момент КГБ пытается установить причастность остальных сыновей действующего президента к случившемуся. По словам анонимного источника, дети Александра Лукашенко могли состоять в незаконной экстремистской организации «Доброе величие». Официальных комментариев на этот счёт пока нет.

Источник: ИА “Панорама” 😅



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