Мини-камера, закрепленная на насекомых

07.08.2020, 9:18, Новости дня

Можно ли увидеть мир глазами насекомых? Благодаря ученым из Вашингтонского университета и созданной ими камере у человечества появилась такая возможность. В ходе эксперимента, уникальное изобретение закрепили на спине у жука. «Голос Америки» узнал у создателей мини-камеры, как ее предполагается использовать.

Интерес к новинке вызван не столько размером камеры, сколько ее автономностью. Соавтор разработки, аспирант Вашингтонского университета Викрам Айер (Vikram Iyer, University of Washington). «Это первая беспроводная камера, которая сделана такой миниатюрной. Если взять смартфон, камера сама по себе в нем тоже маленькая. Но вот батарея и процессор – гораздо больше», – рассказал Айер в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Из-за миниатюрных размеров качество картинки пока не такое высокое, как у современных смартфонов. Ученые объясняют это тем, что прибор размером с монету в один цент – первый в своем роде, и они экономили на каждом миллиграмме веса, чтобы насекомое могло передвигаться под тяжестью камеры. Для улучшения изображения линзу сделали подвижной – примерно так и устроены глаза у насекомых.

«Вместо глаз, обладающих острым зрением с обзором во всех направлениях, у насекомых глаза разделены на более чувствительные участки. Они двигают головой и фокусируются на конкретных объектах и направлениях. Мы руководствовались тем же подходом и оборудовали камеру мини-переходником, позволяющим поворачиваться ее влево и вправо», – рассказывает Айер.

Сфера использования нового изобретения очень широкая. Ученые рассказали, что камеру можно будет закрепить, например, на птицах, а гипотетически – и на мелких млекопитающих, вроде белок или кроликов. Так что в первую очередь, новинкой интересуются биологи, рассчитывая, что мини-камера сможет привести к новым открытиями в науке, ведь можно будет наблюдать за поведением насекомых и животных в естественной среде.

Технология дает толчок и к изобретению миниатюрных роботов, на которые также можно будет установить подобные камеры. Пока таких аналогов в широком производстве нет, поскольку автономные мини-роботы требуют объемных источников питания.

«Жук передвигается часами, в то время как у робота небольшого размера батарейка “умрет” достаточно быстро. Мы можем поместить камеру на насекомое, и выпустить его, например, в поле, чтобы производить уникальные исследования в сфере сельского хозяйства», – объясняет Айер.

На закономерный вопрос – можно ли будет использовать камеру для шпионажа – ученые отвечают утвердительно. Однако подчеркивают, что категорически против использования изобретения в этих целях.

«В лаборатории мы занимаемся поиском способов противостоять подобному использованию», – объяснил собеседник «Голоса Америки».

Сейчас создатели устройства думают, как поставить его на коммерческие рельсы и наладить массовое производство.

«К нам уже обращались представители исследовательских групп, а также сотрудники Министерства сельского хозяйства США, которые заинтересованы в подобных технологиях по наблюдению за насекомыми, – рассказал Айер. – Что касается общей стоимости, то она на самом деле довольно низкая – из-за маленького размера».

Вместе с камерой ученые разработали специальное приложение, позволяющее видеть картинку с камеры прямо на смартфоне. Кстати, ни один жук в ходе исследования не пострадал – для эксперимента были отобраны специальные виды жуков, которые в живой природе переносят на себе грузы весом более пятисот миллиграммов.