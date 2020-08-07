Ученые заявили о пользе эффекта плацебо

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07.08.2020, 9:17, Разное

Американские исследователи установили, что т.н. эффект плацебо может положительно воздействовать на состояние здоровья человека, принимающего таблетки-пустышки. Результаты новых исследований показали, что у пациентов снижается уровень эмоционального стресса в мозгу.

Изучением эффекта плацебо занимались сотрудники Университета штата Мичиган, Мичиганского университета и Дартмутского колледжа. В экспериментах они заранее говорили респондентам, что выдаваемые им препараты не содержат активных компонентов, но эмоциональный стресс у них все равно уменьшался. На это указывало снижение количества маркеров в мозгу.

По словам соавтора исследования и профессора психологии в Мичиганском университете Итана Кросса, эффект плацебо имеет подлинные психобиологические эффекты нежели физиологические. При этом положительные результаты наблюдаются даже в том случае, когда человек предварительно проинформирован о том, что принимает таблетки-пустышки.



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