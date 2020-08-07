Диетологи назвали продукты, насыщенные необходимым сердцу микроэлементом

07.08.2020, 9:09, Разное

Недостаток калия в организме человека приводит к развитию проблем с работой сердца. Диетологи назвали продукты, которые насыщены нужным микроэлементом.

Специалисты рекомендуют добавить в меню запеченный картофель, чтобы поддерживать хорошее состояние сосудов и сердца. Микроэлемента много и в листовой зелени, употребление которой помогает замедлить старение мозга. Также необходимо есть чечевицу и фасоль, так как они считаются самыми полезными гарнирами.

Важные для сердца и сосудов минералы содержатся и в томатном соке, кураге, изюме, молоке, йогурте, бананах. Также небольшое количество калия есть в кофе и чае, а добавив в напиток сливки или молоко можно еще увеличить его содержание.