 

Филипп Киркоров рассказал, почему забрал дочь Аллу-Викторию из фигурного катания

07.08.2020, 9:09, Разное

Филипп Киркоров объяснил, почему принял решение забрать Аллу-Викторию из фигурного катания. Артист считает, что она имела чувства к взрослому мужчине.
Филипп Киркоров сообщает, что его восьмилетняя дочка Алла-Виктория влюбилась не только в фигурное катание, но и в олимпийского чемпиона Евгения Плющенко из-за этого вокалист забрал девочку из спорта. Также Филипп Киркоров считает, что фигурное катание травмоопасный вид спорта, он предпочитает другие приключения своим детям. Теперь чувства Аллы-Виктории к Евгению Плющенко прошли, теперь девочка увлечена декором, что очень нравится ее отцу.

Напомним, что Алла-Виктория родилась в ноябре 2011 года от суррогатной матери в Майами. У нее имеется брат Мартин, с которым она очень дружна. Также дети Филиппа Киркорова общаются и с наследниками других знаменитостей, часто приходят в гости к Гарри и Елизавете Галкиным.



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