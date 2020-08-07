 

В Белоруссии на выборах за три дня проголосовали уже 22,47 процентов избирателей

07.08.2020, 9:08, Новости дня

Явка избирателей по итогам трех дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 22,47%, информирует ЦИК республики.

В Минске явка составила 18,89%, в Брестской области – 20,45%, в Витебской – 21,18%, в Гомельской – 30,22%, в Гродненской – 20,05%, в Минской – 20,84%, в Могилевской – 26,14%, говорится в официальных данных, опубликованных на сайте Центризбиркома Белоруссии.

Накануне сообщалось, что на выборах в Белоруссии за два дня проголосовали 12,75% избирателей. Явка в первый день голосования на выборах составила 4,98%.

Отметим, что досрочное голосование началось в Белоруссии 4 августа и продлится по 8 августа. Основной день голосования – 9 августа.

Кандидатами зарегистрированы пять человек. Нынешний глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. 

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.



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