Как Лукашенко дружит со всеми против всех

07.08.2020, 8:02, Разное

– Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику, – сказал президент страны Александр Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.

На протяжении всего этого времени он пытался находить союзников в разных уголках мира, но это не принесло особых дивидендов. Отношения с ближайшими соседями Беларуси, которая находится между Россией и Евросоюзом, далеки от идеальных и периодически сопровождаются скандалами – однако до сих пор это не мешало Лукашенко извлекать выгоду и на востоке, и на западе: в первом случае в виде льгот и дешевых цен на энергоносители, во втором – в виде многомиллиардных валютных кредитов.

Россия. Нефть в обмен на братские отношения

В мире есть страны, где до сих пор живет стереотип, что Беларусь является частью России. Почву для него Минск соорудил сам, подписав в 1999 году с Москвой договор о Союзном государстве и создав общую региональную группировку войск. Союзный документ содержал в числе прочего пункты о едином эмиссионном центре, парламенте, таможне и ряде других атрибутов государства. Был момент, когда Лукашенко сам претендовал на то, чтобы занять пост союзного президента. Но у российских элит такая идея не нашла поддержки.

В дальнейшем Александр Лукашенко продолжал называть отношения между странами “братскими”, получая взамен газ и нефть по ценам гораздо ниже мировых. Но между союзниками хватало и довольно громких скандалов. В первую очередь дружбу двух стран омрачали торговые войны из-за энергоносителей и продуктов питания. Периодически конфликты проходили на грани фола и не обходились без потерь.

В середине нулевых газовый спор стоил Беларуси газотранспортной системы “Белтрансгаз”. Точнее, стороны договорились, что “Газпром” выкупит в течение четырех лет газопровод за 5 млрд долларов. Эту сделку, которая вынудила Минск впасть в еще большую газовую зависимость от России, Лукашенко вспоминает до сих пор. Он утверждает, что власти России обещали ему за “трубу” переход на российские цены на газ, но так и не выполнили эти обещания. Где договоренности были зафиксированы, неизвестно.

Летом 2010 года в преддверии декабрьских президентских выборов на российском телеканале НТВ вышел четырехсерийный фильм “Крестный батька”, в котором Александр Лукашенко был подвергнут критике за свою несостоятельную политику, исчезновение оппонентов и баснословное финансовое состояние. И хотя белорусские власти вырезали фильм из эфира НТВ в Беларуси, Лукашенко говорил, что приказ “мочить его по ТВ” исходил от тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева. Но накануне выборов Лукашенко и Медведев встретились, отрегулировали спорные нефтяные вопросы, договорились по ценам на газ и сняли разногласия по запуску единого таможенного пространства России, Казахстана и Беларуси.

В 2011 году, когда в Беларуси наступил серьезный экономический кризис, сопровождавшийся трехкратной девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией, Россия через подконтрольный антикризисный фонд ЕврАзЭС выделила стране кредит в 3 млрд долларов.

В мае 2014 года Беларусь, Россия и Казахстан создали Евразийский экономический союз. Белорусские власти видели для себя пользу от ЕАЭС в возможности получить нефть и газ по внутрироссийским ценам. Но в 2015 году российские власти затеяли налоговый маневр в нефтяной сфере, который к 2024 году вынудит Беларусь покупать российскую нефть по мировым ценам. Минск все это время требовал от Москвы компенсации потерь, которые за шесть лет оценены в 10 млрд долларов. Но так и не дождался.

А в конце 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Беларусь сможет претендовать на новые льготные кредиты и преференции по нефти и газу, если пойдет на “углубление интеграции”. Для этого потребовалось стряхнуть пыль с уже подзабытого договора о Союзном государстве: стороны создали рабочую группу, за год разработали 31 дорожную карту. Но президенты двух стран эти документы так и не подписали.

Лукашенко при этом отверг любые намеки, что Беларусь отдаст свой суверенитет, а вину за охлаждение отношений в последующих выступлениях возлагал на Россию.

“Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или России. Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские”, – сказал Лукашенко 4 августа 2020 года, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту.

2020 год начался с очередного нефтяного и газового споров между Минском и Москвой. За первый квартал вопросы были разрешены, но передышка оказалась недолгой. В конце июля в Минске задержали 33 граждан России, которых Минск называет участниками российской “частной военной компании Вагнера”. В Москве утверждают, что россияне находились в белорусской столице транзитом. Власти Беларуси считают, что “российские боевики” прибыли в Минск для “организации массовых беспорядков”. Чем закончатся споры, станет известно после выборов 9 августа.

Запад. “Не по пути цивилизованных стран”

Евросоюз наряду с Россией является основным торговым партнером Беларуси. Но у Александра Лукашенко отношения с западными соседями не задались едва ли не с момента его вступления на президентский пост в 1994 году.

“Я не поведу вас по пути развития цивилизованных стран”, – заявил он в 1996 году, когда прошел референдум, существенно расширивший права президента. При этом он поставил крест на тесном сотрудничестве Минска с ЕС. Возможно, это происходило под давлением Москвы, которая была против тесного партнерства и зоны свободной торговли Беларуси с Европой. В сентябре 1997 года Брюссель впервые ввел санкции против Беларуси.

Следующий громкий скандал случился в 1998 году, когда белорусские власти выселили западных дипломатов из их резиденций в элитном комплексе в Дроздах под Минском под предлогом ремонта канализации. Предложения посольств самостоятельно все отремонтировать не были приняты. Лукашенко же объявил, что комплекс Дрозды – в собственности правительства. Позже он сказал, что нахождение подразделения морских пехотинцев США в 50 метрах от его личной резиденции полностью исключено. В результате ряд стран, включая США, Германию и Великобританию, отозвал своих послов из Беларуси в знак протеста против нарушения Венской конвенции. Запад впервые ввел визовые санкции против 131 чиновника.

В дальнейшем политические отношения между странами были далеки от совершенства. Евросоюз и США критиковали Минск за пропавших в Беларуси в 1999-2000 годах политиков, нарушение прав человека и фальсификации на выборах. К Беларуси приклеился ярлык “последней диктатуры Европы”.

В то же время торговля между Беларусью и Европой носила прагматический характер. ЕС не чурался покупать дешевую и качественную белорусскую продукцию (основная статья экспорта – нефтепродукты), Беларусь приобретала современное оборудование и технологии. Минск также зарабатывал на транзите товаров между Европой и Россией с Китаем.

В 2008 году Минск объявил о курсе на либерализацию отношений с Западом. Для начала Лукашенко помиловал политзаключенных, а Евросоюз приостановил санкции против Беларуси. Решительности Беларуси в ее попытке выйти из изоляции прибавила война между Россией и Грузией, а также мировой финансовый кризис.

В январе 2009 года Международный валютный фонд выделил Беларуси кредит в размере 2,46 миллиарда долларов под реализацию программы реформ, рассчитанной на 15 месяцев. ЕС включил Беларусь в программу Восточного партнерства. Невъездной прежде Лукашенко побывал с визитами в Литве и Италии. Минск с официальным визитом посетили глава европейской дипломатии Хавьер Солана, а также главы МИД Германии и Польши Гидо Вестервелле и Радослав Сикорский, которые пообещали Лукашенко 3 млрд евро поддержки, если президентские выборы 2010 года пройдут демократично. Но сделке не суждено было состояться.

Вечером 19 декабря 2010 года масштабная акция протеста в Минске была подавлена силовиками. Активисты и политики были задержаны и получили реальные сроки. В 2011 году под санкции ЕС подпали больше 160 высокопоставленных чиновников, силовиков, судей и компании трех белорусских бизнесменов, которых называли “кошельками Лукашенко”.

Нового потепления отношений между Беларусью и ЕС пришлось ждать около четырех лет. Ему способствовала нейтральная позиция Минска в конфликте России и Украины. Более того, Александр Лукашенко выступил в качестве миротворца, предоставив площадку для переговоров об урегулировании военного противостояния на Востоке Украины. А в феврале 2015 года в Минске прошла известная встреча “нормандской четверки” – лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Осенью 2015 года Лукашенко переизбрался на очередной президентский срок. Наблюдатели зафиксировали нарушения, но обошлось без массовых акций протеста – и Запад реагировал не слишком категорично. В Брюсселе оценили вклад Беларуси в региональную безопасность и освобождение политзаключенных и в итоге сняли санкции. Более того, опорные банки Евросоюза – ЕБРР и ЕИБ – стали выделять Беларуси кредиты на сотни миллионов евро не только частному бизнесу, но и государственным предприятиям для создания дорожной и коммунальной инфраструктуры. Большая финансовая помощь поступала и от Всемирного банка. Минску не удалось договориться о новом кредите только с МВФ, который требовал более решительных и стремительных реформ.

Беларусь постепенно наладила отношения с США. В сентябре 2019 года Минск и Вашингтон приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов. 1 февраля 2020 года Беларусь впервые за четверть века посетил государственный секретарь США Майк Помпео. “Хорошо, что вы рискнули приехать и посмотреть, что здесь за диктатура”, – приветствовал главу Госдепа Александр Лукашенко. Несмотря на то, что визит Помпео в Минск продлился всего несколько часов, он успел сделать ряд серьезных заявлений. Он заверил, что Вашингтон готов поддерживать независимость Беларуси, анонсировал возвращение американского посла в Беларусь и пообещал обеспечивать Беларусь на 100 процентов нефтью по конкурентной цене. Последнее заявление прозвучало на фоне очередного спора Беларуси о цене на нефть с Россией. С тех пор российская нефть вновь потекла ручьем в Беларусь. Но Минск купил два танкера американской нефти.

Украина. Пошлины, но не на нефть

Украина и Беларусь являются друг для друга вторыми по степени важности торговыми партнерами после России. Владимир Зеленский оказался пятым украинским президентом, с которым познакомился Александр Лукашенко. Несовпадение внешнеполитических приоритетов двух стран привело к доминированию экономической составляющей в отношениях.

Между Украиной и Беларусью периодически вспыхивают торговые войны. Каждая из стран защищает свой внутренний рынок и вводит ограничительные пошлины на поставки продукции соседа. Под запрет подпадали многие товары, начиная от белорусских спичек и цемента и заканчивая украинскими пивом и конфетами.

Непоколебимой пока остается ключевая статья белорусского экспорта – нефтепродукты, которые приносят Минску более 2 млрд долларов в год. В отношении этой продукции Киев не вводит никаких мер из-за большой необходимости в них и высокой зависимости от Беларуси в их поставках.

Стоит сказать, что Россия не против внести разлад в отношения Беларуси с Украиной. В 2017 году российские спецслужбы похитили в Гомеле украинца Павла Гриба и вывезли в Россию, где судили как “пособника террористов”. В Беларуси был осужден на восемь лет по статье “шпионаж” украинский журналист Павел Шаройко. Но в 2019 году они вернулись в Украину, что устранило фактор недоверия в двусторонних отношениях Минска и Киева.

Польша, Литва и Латвия. Свои в Евросоюзе?

Для многих белорусов столица Литвы Вильнюс – ближайшее “окно” в Евросоюз. Люди часто ездят в Вильнюс, который находится в 180 км от Минска, на шопинг и для отдыха на уик-энд. Плюс к этому белорусы нередко летают из Литвы рейсами лоукостеров Wizzair и Ryanair, поскольку из минского аэропорта таких экономмаршрутов нет. Неудивительно, что аэропорт Вильнюса в Беларуси в шутку называют “Минск-3”.

Однако в последние годы отношения между Минском и Вильнюсом натянуты. Тому причиной – строительство Белорусской атомной электростанции в 50 километрах от Вильнюса. АЭС возводится на российский кредит и по проекту структуры “Росатома”. Это все вызывает беспокойство литовских властей, которые мало того, что отказались от покупки белорусской электроэнергии после ввода АЭС, так еще хотят, чтобы от этого отказались и другие страны. Кроме того, Вильнюс из-за строительства атомной станции добивается санкций ЕС против Москвы и Минска. Однако атомный вопрос не стал препятствием, например, для покупки Беларусью танкерной нефти через порт Клайпеды.

В отличие от Литвы Латвия выстраивает с Беларусью более прагматичные отношения. Рига не поддерживала евросанкции в отношении Минска и не так категорична в отношении электроэнергии с БелАЭС. В последние годы Минск и Рига планировали визиты на высшем уровне. Но они так и не состоялись. В Беларуси считают, что для такой встречи нужны прорывные проекты. Одним из таковых мог стать альтернативный канал поставок нефти в Беларусь. Но стороны уже пять лет выясняют в судах, чья была технологическая нефть, которую выкачали из нефтепровода Полоцк – Вентспилс.

Польша выдает белорусам 418 тысяч виз в год. Много белорусов, особенно из приграничных районов, ездят в Польшу за покупками, так как считают, что могут приобрести дешевле не только электронику, одежду и бытовую химию, но и продукты питания. Польша также принимает десятки тысяч трудовых мигрантов из Беларуси.

Основной упор в отношениях между Беларусью и Польшей делается на торговлю и инвестиции. Это обусловлено тем, что Польша является внешней границей Евросоюза, а Беларусь – Евразийского экономического союза, что создает условия для взаимовыгодного сотрудничества. По предварительным данным, белорусско-польский товарооборот за 2019 год составил более 3 млрд долларов. В Беларуси зарегистрировано 340 компаний с польским капиталом.

Эксперты считают, что бизнес-потенциал у стран станет более весомым, если из отношений удастся убрать политические недомолвки, которые обострились после вступления Польши в Евросоюз в 2004 году. Уже в 2005-м разразился громкий скандал, связанный с расколом белорусского Союза поляков, к которому приложили руку и белорусские власти. Накал страстей достиг такой силы, что в 2005-2007 годах Беларусь и Польша свернули взаимодействие не только на высшем уровне, но и на уровне отдельных административных единиц.

С течением времени Польша в глазах официального Минска обрела статус главного врага. Дело в том, что Варшава поддерживает в Беларуси гражданское общество, проводит ряд мероприятий с участием белорусской оппозиции и приглашает в свои вузы студентов, которых преследуют в Беларуси по политическим мотивам. За счет Польши вещают на Беларусь и популярные оппозиционные СМИ – телеканал “Белсат”, “Еврорадио”, “Радыё Рацыя” и интернет-ресурс “Хартия-97”.

В начале 2010-х отношения Минска и Варшавы стали характеризоваться состоянием холодной войны. В 2011 году Александр Лукашенко обвинил власти Польши в стремлении восстановить границу в том виде, в каком она существовала до начала Второй мировой войны, то есть “оттяпать у нас часть Западной Беларуси”. Результатом этой словесной интервенции стало вручение послу Беларуси в Варшаве ноты протеста. В ней сообщалось, что польское государство не намерено изменять границу с Беларусью. В свою очередь белорусский МИД заявил, что с удовлетворением воспринимает польские разъяснения, но считает, что действия Польши не в полной мере отвечают духу добрососедства.

Полного взаимопонимания стороны не достигли даже в условиях политической оттепели между Беларусью и ЕС.