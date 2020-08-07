Мишель Обама страдает от «лёгкой депрессии» из-за пандемии, расизма и «лицемерия» правительства

07.08.2020, 8:55, Новости дня

В новом выпуске своего подкаста Мишель Обама рассказала, что с начала пандемии страдает от лёгкой формы депрессии, пишет Business Insider. Бывшая первая леди США назвала причинами такого состояния расовые беспорядки и «лицемерие» администрации Трампа, которая пытается подавить протесты.



Reuters

В среду бывшая первая леди США Мишель Обама призналась, что в этом году страдает от «депрессии в лёгкой форме», пишет Business Insider. По её словам, частично такое состояние вызвано «лицемерием» администрации Трампа.

«Не только из-за карантина, но и из-за расового конфликта, и просто наблюдать день за днём лицемерие администрации (Трампа. — ИноТВ) очень тягостно», — рассказала жена экс-президента в новом эпизоде своего подкаста. Она добавила, что также причиной её плохого состояния стали протесты и продолжающиеся расовые беспорядки, которые «терзали эту страну с самого её основания». Мишель Обама объяснила, что ей невыносимо начинать день с новостей о ещё одном «темнокожем мужчине или темнокожем человеке, которого каким-то образом унизили, или ранили, или убили, или несправедливо в чём-то обвинили». «Это привело к ощущению тяжести, которое я уже давно не испытывала в своей жизни», — поделилась своими переживаниями первая леди. Она отметила, что в этом году прилагает усилия, чтобы соблюдать распорядок дня, особенно в том, что касается сна и физических упражнений.

Как подчёркивает Business Insider, Мишель Обама не одинока в своей депрессии: согласно опросу, проведённому в июне, 2020 год стал самым несчастливым для американцев за последние 50 лет, а гордость за свою страну находится на историческом минимуме. По данным Бюро переписи населения, опубликованным в мае, у трети жителей США наблюдаются симптомы невроза или депрессии во время пандемии COVID-19.