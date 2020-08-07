Ситуация с коронавирусом в Европе продолжает ухудшаться

07.08.2020, 8:55, Новости дня

За последние сутки в Испании и Франции зарегистрирован беспрецедентный рост заражений с момента отмены карантинных мер. Власти разных стран Европы вводят дополнительные ограничения, чтобы избежать повторного карантина. Однако общая ситуация по-прежнему вызывает серьёзную озабоченность, передаёт Euronews.

«Беспрецедентный рост заражений» — так охарактеризовало руководство Минздрава Франции число инфицированных, зарегистрированных за последние 24 часа. Эта цифра приблизилась к 1700 вновь выявленным вирусоносителям.

Власти предпринимают усилия, чтобы избежать вторичного карантина — но пока эти попытки не влияют на масштабы продолжающейся эпидемии. Во всех курортных городах введено обязательное ношение масок. Схожие решения должна принять парижская мэрия: в популярных кварталах и на набережной Сены мало кто соблюдает социальное дистанцирование.

Испания находится в аналогичной ситуации. Совпадает даже количество заражённых — как и то, что это число стало рекордным с момента снятия изоляционных мер. Наибольшую озабоченность вызывает обстановка в столичном регионе иберийского королевства и то, что происходит на Балеарских островах.

Британия на прошлой неделе ввела обязательный карантин для тех, кто возвращается из Испании. Но меры принимаются и на региональном уровне. Вслед за карантином, который действовал в Лестере, аналогичные ограничения в течение двух недель станут реальностью для жителей шотландского Абердина.

В Германии, где число заражённых превысило 214 тыс. человек, правительство обязало всех путешественников, возвращающихся из стран с высоким уровнем распространения инфекции, сдавать анализы на вирусоносительство. Кроме того, власти просят отменить поездки в Бельгию, поскольку в Антверпене возник мощный очаг эпидемии COVID-19.