 

Ситуация с коронавирусом в Европе продолжает ухудшаться

07.08.2020, 8:55, Новости дня

За последние сутки в Испании и Франции зарегистрирован беспрецедентный рост заражений с момента отмены карантинных мер. Власти разных стран Европы вводят дополнительные ограничения, чтобы избежать повторного карантина. Однако общая ситуация по-прежнему вызывает серьёзную озабоченность, передаёт Euronews.

«Беспрецедентный рост заражений» — так охарактеризовало руководство Минздрава Франции число инфицированных, зарегистрированных за последние 24 часа. Эта цифра приблизилась к 1700 вновь выявленным вирусоносителям. 

Власти предпринимают усилия, чтобы избежать вторичного карантина — но пока эти попытки не влияют на масштабы продолжающейся эпидемии. Во всех курортных городах введено обязательное ношение масок. Схожие решения должна принять парижская мэрия: в популярных кварталах и на набережной Сены мало кто соблюдает социальное дистанцирование. 

Испания находится в аналогичной ситуации. Совпадает даже количество заражённых — как и то, что это число стало рекордным с момента снятия изоляционных мер. Наибольшую озабоченность вызывает обстановка в столичном регионе иберийского королевства и то, что происходит на Балеарских островах. 

Британия на прошлой неделе ввела обязательный карантин для тех, кто возвращается из Испании. Но меры принимаются и на региональном уровне. Вслед за карантином, который действовал в Лестере, аналогичные ограничения в течение двух недель станут реальностью для жителей шотландского Абердина. 

В Германии, где число заражённых превысило 214 тыс. человек, правительство обязало всех путешественников, возвращающихся из стран с высоким уровнем распространения инфекции, сдавать анализы на вирусоносительство. Кроме того, власти просят отменить поездки в Бельгию, поскольку в Антверпене возник мощный очаг эпидемии COVID-19. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / В Белоруссии придумали объяснение билетам в Стамбул у задержанных россиян

07.07 / Блогеру Мирзеханову сократили срок наказания за участие в ИГ

29.06 / Поправки к Конституции за четыре дня поддержали 76% опрошенных ВЦИОМ

14.07 / Эксперты: Путин может не остаться у власти до 2036 года

21.07 / Зеленский выполнил требование луцкого террориста

02.08 / На родину из Еревана в Москву вернулись около 160 россиян

27.07 / В РФ провели более 27 млн тестов на коронавирус

04.08 / Германия призвала США не допустить эскалации конфликта из-за «Северного потока – 2»

14.11 / Спекуляции в нефти: game over

14.07 / “Избиение, удары электрическим током, удушение”. В Крыму правоохранители пытают задержанных, чтобы выбить показания – доклад ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска