Историк-предсказатель предрекает победу на американских выборах Байдену

07.08.2020, 8:55, Новости дня

Профессор Американского университета историк Аллан Лихтман предсказал, что на выборах в США в этом году победу одержит бывший вице-президент Джо Байден, пишет USA Today. Как напоминает издание, Лихтман точно предсказывал исход всех президентских выборов с 1984 года. В 2016 году он был в числе немногих людей, заявлявших о том, что 45-м главой Белого дома станет Дональд Трамп.

Профессор Аллан Лихтман широко известен своими точными прогнозами результатов президентских выборов в США. И вот теперь он предсказывает, что по итогам ноябрьского голосования бывший вице-президент Джо Байден одержит победу над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как напоминает издание, Лихтман — политический историк, который точно предсказал исход всех президентских выборов, начиная с 1984 года. Особо стоит отметить, что он был одним из немногих, кто заявлял, что именно Трамп станет 45-м президентом США. Более того, сбылось и другое его предсказание о том, что нынешнему американскому президенту устроят импичмент.

Лихтман использует систему 13 ключевых факторов, которые он вывел для определения будущего победителя. Среди них — преимущество занимаемой должности, долгосрочные и краткосрочные экономические показатели, скандалы, социальные волнения и прочее.

«Эти ключевые показатели предсказывают, что Трамп потеряет Белый дом», — отметил Лихтман в видео, размещённом на сайте The New York Times.

По его мнению, разрыв между Трампом и Байденом будет небольшим. Как полагает историк, семь ключевых колеблющихся штатов поддержат бывшего вице-президента, а шесть — нынешнего главу Белого дома.

Как отметил Лихтман, у Трампа есть преимущество занимаемой должности, кроме того, ему противостоит не особо серьёзный соперник. Однако против него играет то, что Республиканская партия в 2018 году утратила большинство в палате представителей. Кроме того, Трамп пережил импичмент, и с ним связано «множество других скандалов».

Долгосрочные и краткосрочные экономические показатели США, рухнувшие на фоне пандемии коронавируса, а также социальные волнения в стране также склоняют чашу весов в пользу Байдена.

Между тем, как указывает Лихтман, ни Байден, ни Трамп не отличаются харизмой. И если первого профессор просто называет «нехаризматичным соперником», то Трампа он характеризует как «отличного шоумена, который, по-видимому, импонирует лишь небольшой части американского народа».