 

В Генштабе РФ пригрозили ядерным оружием в случае ракетной атаки против России или ее союзников

07.08.2020, 8:50, Новости дня

Россия нанесет ядерный удар в случае, если по ее территории будет проведена любая ракетная атака. Об этом говорится в статье начальника управления Генерального оперативного управления Генштаба РФ Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований военной академии Генштаба Александра Хряпина, которая опубликована в газете “Красная звезда”.

Авторы статьи отметили, что высшим приоритетом государственной политики России в области военной и в целом национальной безопасности является ядерное сдерживание “как основа стратегического сдерживания”.

“Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником, в том числе и коалиционного состава, неотвратимости возмездия в случае развязывания агрессии против России и ее союзников – нанесения ему неприемлемого ущерба в ответном ударе”, – отметили в Генштабе.

Там подчеркнули, что Россия может применить ядерное оружие при “поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников”, зафиксированной системой предупреждения о ракетном нападении.

В Генштабе говорят, что в случае атаки против РФ не будет возможности определить тип ракеты – ядерная или неядерная, потому что “любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением”.

В случае запуска ракет в сторону РФ информация будет в автоматическом режиме передана военно-политическому руководству страны, которое и определит масштаб ответных действий ядерных сил, говорится в статье.

Россия заговорила о применении ядерного оружия на фоне разговоров о необходимости продления договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Договор СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов США и РФ до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.

Последний раз консультации между РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли в Вене 22 июня. На встрече также обсуждался вопрос продления СНВ-3.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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