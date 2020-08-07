В Украине третий день фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19
07.08.2020, 8:50, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1453 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это очередной антирекорд, который фиксируется в Украине третий день подряд – накануне было зарегистрировано 1318 новых случаев, за день до этого – 1271.
Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 78 261 человек, из них 1852 скончались (+33 человек за последние сутки), 43 055 выздоровели (+531 человек за последние сутки). Продолжают болеть 33 354 человека.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Винницкая область – 2932;
Волынская область – 4162;
Днепропетровская область – 1508;
Донецкая область – 945;
Житомирская область – 2064;
Закарпатская область – 5615;
Запорожская область – 895;
Ивано-Франковская область – 5426;
Киев – 9178;
Киевская область – 4058;
Кировоградская область – 714;
Луганская область – 146;
Львовская область – 10 572;
Николаевская область – 682;
Одесская область – 3904;
Полтавская область – 489;
Ровенская область – 6638;
Сумская область – 636;
Тернопольская область – 3212;
Харьковская область – 4527;
Херсонская область – 255;
Хмельницкая область – 1286;
Черкасская область – 975;
Черновицкая область – 6477;
Черниговская область – 965.
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Киеве (186), в Одесской (156) и Львовской области (146). Меньше всего – в Кировоградской области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 7 августа коронавирусом в мире заразилось 19 025 580 человек. Жертвами COVID-19 стало 713 845 человек, выздоровело 11 308 298 человек.
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