В Украине третий день фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19

07.08.2020, 8:50, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1453 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это очередной антирекорд, который фиксируется в Украине третий день подряд – накануне было зарегистрировано 1318 новых случаев, за день до этого – 1271.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 78 261 человек, из них 1852 скончались (+33 человек за последние сутки), 43 055 выздоровели (+531 человек за последние сутки). Продолжают болеть 33 354 человека.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 2932;

Волынская область – 4162;

Днепропетровская область – 1508;

Донецкая область – 945;

Житомирская область – 2064;

Закарпатская область – 5615;

Запорожская область – 895;

Ивано-Франковская область – 5426;

Киев – 9178;

Киевская область – 4058;

Кировоградская область – 714;

Луганская область – 146;

Львовская область – 10 572;

Николаевская область – 682;

Одесская область – 3904;

Полтавская область – 489;

Ровенская область – 6638;

Сумская область – 636;

Тернопольская область – 3212;

Харьковская область – 4527;

Херсонская область – 255;

Хмельницкая область – 1286;

Черкасская область – 975;

Черновицкая область – 6477;

Черниговская область – 965.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Киеве (186), в Одесской (156) и Львовской области (146). Меньше всего – в Кировоградской области (один случай).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 7 августа коронавирусом в мире заразилось 19 025 580 человек. Жертвами COVID-19 стало 713 845 человек, выздоровело 11 308 298 человек.