Нефть подешевела на рисках вокруг спроса на сырье

07.08.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются на рисках вокруг падения спроса на сырье.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,24% – до 44,98 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,29% – до 41,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Распространение коронавируса создает угрозы для восстановления экономики, а соответственно и спроса на нефть. По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило уже 19 млн.

Кроме того, эскалация конфликта США и Китая также создает опасения за спрос на сырье, так как Китай является одним из крупнейших импортеров нефти. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указы «о борьбе с угрозой» китайских приложений TikTok и WeChat.