 

Нефть подешевела на рисках вокруг спроса на сырье

07.08.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются на рисках вокруг падения спроса на сырье.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,24% – до 44,98 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,29% – до 41,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Распространение коронавируса создает угрозы для восстановления экономики, а соответственно и спроса на нефть. По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило уже 19 млн.

Кроме того, эскалация конфликта США и Китая также создает опасения за спрос на сырье, так как Китай является одним из крупнейших импортеров нефти. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указы «о борьбе с угрозой» китайских приложений TikTok и WeChat. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Посол РФ в Минске отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

16.07 / МИД оценил возможность перебазирования ядерного оружия США в Польшу

07.07 / Девять областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина

06.07 / Кремль заявил о продолжении борьбы за сокращение бедности

25.06 / Губернатор Висконсина задействовал Национальную гвардию на фоне протестов

20.07 / Умер создатель образа Олимпийского мишки

18.07 / Сериал “Чернобыль” получил семь наград премии BAFTA

22.07 / Мишустин поручил оперативно ввести в правовое поле работу в дистанционном режиме

31.07 / Полозов: До следующего марта владельцы участков в Крыму, которые попали в приграничную зону, должны каким-то образом от них избавиться

14.07 / Ташкент взял под контроль ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска