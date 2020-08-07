Замначальника полиции Красноярска арестован за мошенничество

07.08.2020, 8:45, Новости дня

Задержанный по подозрению в попытке мошенничества заместитель начальника полиции МВД "Красноярское" Сергей Моисеев арестован судом до 5 октября 2020

года, передает ТАСС.

По данным следствия, Моисеев сообщил знакомому, что в отношении него есть доказательства, подтверждающие причастность к мошенничеству. Полицейский пообещал за 2,5 миллиона рублей не возбуждать уголовное дело. После передачи 1,1 миллиона рублей он был задержан сотрудниками ФСБ.