Генпрокуратура требует изъять у Абызова 32 миллиарда в пользу государства

07.08.2020, 8:45, Новости дня

Генеральная прокуратура РФ направила в Гагаринский суд Москвы иск с требованием взыскать в пользу государства с экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и подконтрольных ему компаний 32,5 миллиарда рублей.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, проведенная ведомством проверка выявила неоднократное нарушение Абызовым установленных законом процедур. В частности, при поступлении на службу он утаил информацию о том, что владеет пятью зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Соответственно, в течение пяти лет эти сведения никак не отражались в его налоговых декларациях.

В период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, скрывая это разными методами. А в 2018 году Абызов принимал личное участие в продаже акций ОАО "СИБЭКО", используя при этом свой министерский статус. После заключения сделки на счета подконтрольных ему иностранных компаний было переведено 32,5 миллиарда рублей. Как подчеркнула в ведомстве, это является незаконным доходом, полученным в обход антикоррупционного законодательства, поэтому деньги должны быть переданы в доход государства.

В настоящее время Михаил Абызов находится под стражей в СИЗО. Срок ареста продлен до конца сентября. В отношении бывшего министра возбуждено три уголовных дела: о похищении 4 миллиардов рублей у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" и выводе их за рубеж; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой экс-министр заработал 32 миллиарда рублей, и об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы (активы оцениваются следствием в 27 миллиардов рублей).