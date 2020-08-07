Субсидированных авиаперелетов на Дальний Восток больше не будет

07.08.2020, 8:45, Новости дня

На Дальний Восток больше нельзя будет купить билеты по субсидированной стоимости. Об этом со ссылкой на "Интерфакс" передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Компания "Аэрофлот" заявил о том, что с 4 августа прекратила продажи субсидированных билетов. Речь идет о рейсах внутри Дальневосточного федерального округа и европейской часть страны. Поясняется, продажа билетов приостановлена по причине полного освоения средств, которые были предназначены на поддержку этих перевозок. Напомним, в этом году в соответствии с правительственным постановлением №215 было выделено 5,8 млрд рублей из федерального бюджета. Из этой суммы пять миллиардов было направлено именно на дальневосточные рейсы.

Как известно, программа субсидирования авиаперелетов распространяется на граждан в возрасте до 23 и старше 60 лет (для женщин – старше 55), многодетные семьи, а также на инвалидов и сопровождающих их лиц.