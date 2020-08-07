Мнение: Старая украинская методичка едет в Белоруссию!

07.08.2020, 8:20, Разное

Мне особенно нравится, когда ко мне на любой мой ресурс приходят люди и спрашивают в любом материале: "А не подскажите, сколько в Подмосковье открылось детских садиков за последние полгода?". Скажу честно, дурачок, что писал мне подобное из раза в раз теперь сидит в бане, ему хорошо. И людям не надоедает и время будет подсчитать. Но, разумеется, интересует другое.

Готовлю сейчас сюжет о потенциальном закате Белоруссии и, конечно, было бы удивительно, если бы с такими же вопросами не начали набегать не только щирые украинцы, но и друзья белоруссы. Хотя, хрен их разберешь, может это навальнятки. Методичка-то одна и это важно. Ведь.

Во-первых, на такой вопрос, да еще в Подмосковье можно смело отвечать: "До …я!". Уж не знаю, читаете ли вы газеты, но в том же Томске еще пару лет назад, в разгар нашей самой-самой изоляции настроили этих детских садиков вагон. Сейчас стремительно строят школы. Хотя, как вы понимаете, дальше от "думающих людей" пойдут вопросы за больницы, потом за заводы, потом за элеваторы – есть что подсчитать, ведь коммунизм недостижим. Как и у кого-то развитие выше среднего.

Во-вторых, про Украину – говорить вообще не приходиться. Да, у навальняток подгорело от новости, что где-то в России поставили биотуалет на конечной какого-то автобусного маршрута. Ведь, как вы знаете, принцессы и Илон Маск не какают. А если, пардон, все-таки какают – то сразу в гиперлуп, которых в России нет, см. п. 1.

И, конечно, сейчас, есть у меня такое подозрение, настанет плавный кирдык белорусскому социализму. Обидно, что один мой не самый близкий знакомый, что утащил туда семью и рассказывал мне, какой там порядок – не сможет себе признаться, что это не Путин виноват, а Белорусская область тупо все эти годы дотировалась из бюджета РФ. Бацка не оценил, ему ближе скакать по граблям – это видать возрастное. Или коронавирус. Или.. придумайте сами.

И мне нечего добавить. После 2014 года нас порвали в клочья, а Украина, как говорили нам не единожды – ушла в Европу за трусиками.

Теперь даже министры в Незалежной говорят, что их – ой – кинули и по бумагам получается хорошо, а по сути – издевательство с Интерграцией.

И мне, даже, наверное, жалко народ Белоруссии. Но лишь тот, кто понимает – в какую задницу их заведет сейчас тот процесс, который там некоторые поддерживают. Но, я это все прошел в КЗ много лет назад, когда оттуда же и валили в РБ.

Глупость: самое дорогое в жизни, потому что за нее надо платить самую высокую цену – говорил Шарапов передавая якобы слова Фокса. Спорить будем по этому поводу?