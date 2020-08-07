 

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

07.08.2020, 8:16, Новости дня

Генпрокуратура требует обратить в доход государства деньги экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова на сумму более 32 млрд рублей, информирует пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура «обратилась с иском в суд о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ денежных средств в сумме 32,5 млрд рублей», передает ТАСС.

Исковое заявление направлено в Гагаринский районный суд Москвы.

Ранее о уголовному делу против Абызова заочно арестовали двух фигурантов дела – Владимира Ниязова и Сергея Столярова. 

Сообщалось, что Абызов стал сокамерником экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах.

Напомним, экс-министра обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Суд уже арестовал два его дома, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей.



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