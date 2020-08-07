Елена Ксенофонтова из сериала «Кухня» спустя 4 года одолела мужа в суде

07.08.2020, 8:09, Разное

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Елена Ксенофонтова пояснила о том, что ей удалось одолеть в суде своего экс-супруга Александра Рыжих. На своей странице в Instagram-аккаунте она призналась подписчикам, что последние четыре года, в течение которых длился судебный процесс, она жила «короткими перебежками».

По словам Елены Ксенофонтовой, все это время она должна была доказывать, что не является «хулиганкой, убийцей, мошенницей, но имеет право называться матерью». Однако она окончательно не уверена в том, что все закончилось. Ее бывший муж является адвокатом, поэтому через несколько месяцев может придумать «извращенный повод», чтобы запустить новый судебный процесс.

Елена Ксенофонтова поблагодарила своих адвокатов, отметив их профессионализм и личностные качества. Сейчас актриса желает «начать жить». Брак с Александром Рыжих у артистки длился девять лет, но в 2016 году со скандалом они развелись. У них осталась общая дочь Софья.