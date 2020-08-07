Опубликовано фото дисплейного модуля iPhone 12 с огромной «челкой»

07.08.2020, 8:09, Разное

В Сети появилось четкое фото дисплейного модуля iPhone 12, на котором просматривается огромная «челка». Снимок в интернете разместил инсайдер Mr. White.

Если сравнивать дисплейные модули iPhone 11 и iPhone 12, экран будущей новинки обладает переориентированным шлейфом для интеграции с материнской платой. Внизу аппарата он крепится к матрице. Что касается предшественника, то соединение со шлейфом происходит в левой стороне. Сообщается, что подобные изменения могут быть связаны с иным расположением материнской платы из-за необходимого места для модуля 5G-антенн. Скорее всего, в новом смартфоне слева станет находиться разъем для SIM-карт.

Пока не понятно, какому именно из еще не вышедших iPhone 12 предназначен указанный дисплейный модуль. В то же время эксперты предположили, что показан блок 5,4-дюймовой модели. Она станет самой компактной в новой серии купертиновских смартфонов.

Всего на рынке появятся сразу четыре модели iPhone 12. Одна из них получит экран на 5,4 дюйма, две на 6,1 дюйма, а условный iPhone 12 Pro Max обзаведется дисплеем на 6,7 дюйма.