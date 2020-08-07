Берлин ответил на угрозы США в адрес «Северного потока – 2»

07.08.2020, 8:08, Новости дня

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен раскритиковал письмо сенаторов США, пригрозивших порту в немецком городе Засниц санкциями из-за «Северного потока – 2».

«Политика экстерриториальных санкций США в отношении близких партнеров и союзников является серьезным посягательством на наш национальный суверенитет», – сообщил Аннен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

По его словам, тон и содержание писем с угрозами в адрес немецких компаний являются совершенно неуместными. «Мы дали ясно понять нашим американским партнерам, что не допустим оказания давления на наши компании», – отметил статс-секретарь.

Он призвал Европу не поддаваться шантажу и добавил, что энергетическая политика Германии и Европы будет определяться «исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне».

Ранее стало известно, что американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта в городе Саниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

Власти Германии регулярно заявляют, что отвергают экстерриториальные санкции в отношении «Северного потока – 2», однако конкретных мер со стороны Берлина до сих пор не принято. По данным СМИ, у Берлина нет никакого ответного плана на случай санкций США из-за «Северного потока – 2».

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.